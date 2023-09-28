Yalova’da faaliyet gösteren bir firma, hiperbarik oksijen tedavinde kullanılan basınç odasının üretimi gerçekleştirerek dünyanın çeşitli ülkelerini ihraç ediyor. Firma son olarak Filipinler’de kullanılmak üzere yapımına başladığı kabini tamamladı.

Çiftlikköy ilçesin Taşköprü beldesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde basınç odaları yaparak hem Türk Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılarken bunun yanı sıra ABD, İspanya, Arjantin, Filipinler, Kazakistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan gibi ülkelere ihraç ediyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğithan Demirdik, ihracını yaptıkları hiperbarik oksijen tedavi kabini hakkında bilgi verdi. Demirdik, hiperbarik oksijen tedavisinin basınç altında yüzde 100 oksijenin solunmasıyla kullanılan bir tedavi şekli olduğunu belirtti. Demirdik, kabinin diyabetik hastaların ülser yaraları, gaz zehirlenmeleri, termal yanıklar ve buna benzer diğer durumlarda kullanıldığını anlattı.

8 ülkeye ihracat

Firmalarının 8 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Demirdik, son ürettikleri hiperbarik oksijen kabininin Filipinler’den kullanılacak ilk basınç odası olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Başta Türk savunma sanayi olmak üzere Filipinler, Kazakistan, Irak, İspanya ve ABD gibi ülkelere ihracatımız da mevcut. Arjantin’de kurduğumuz ofisimizle birlikte Arjantin ve Güney Amerika pazarına giriş yapmış bulunmaktayız. Aynı zamanda tesislerimizde şuanda yapmakta olduğumuz farklı kabinlerimiz de mevcut. Yapımı devam eden tek kişilik ev kullanımına uygun özel hiperbarik kabinlerimiz de mevcut. Türkiye’nin özellikle dünyanın ilk ve özel projelerini yapmaktaki vizyonumuzla Türkiye’nin ilk hayvan kabinlerini yapmış bulunmaktayız.”

Yurtdışından alınırken ihraç edillir duruma gelindi

Demirdik, Türkiye’nin hiperbarik ihtiyacı için yurt dışına bağlı bir ülkeyken şu anda kendileriyle birlikte bu ürünü üreten 3 firma olduğunu kaydetti. Demirdik, “Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde yurt dışına ihracat yapabilen seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizde özellikle son 20 yılda sanayinin gelmiş olduğu noktayı göstermek açısından hiperbarik kabinimizin kullanımı için yurtdışına bağımlı haldeyken şu noktada Avrupa’ya ve ABD gibi büyük ülkelere ihracat yapabilir kapasiteye gelmiş durumdayız. Türk sanayisinin burada elde etmiş olduğu başarıda vermiş olduğumuz katkılardan dolayı da gurur duymaktayız. Hedefimiz Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında daha etkin ve üstün rol üslenmektir” diye konuştu.

Özel tek kişilik siparişler imal ediliyor

Şirket olarak hem evde özel kliniklerde kullanılmak üzere bazı özel siparişler aldıklarını da anlatan Demirdik, “Hatta şuanda imalatını gerçekleştirmekteyiz. İnşallah çok yakın bir vakitte bunun da müjdesini vermiş olacağız. Bu projemiz Türkiye’nin hatta ilk projesi olması özelliğine sahip olacak. Başta İspanya ve ABD’de olmak üzere aldığımız siparişler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz imalatımız tek kişiliğe uygun ve özel dizayn edilmiş bir üründür. Çok yakın zamanda İnşallah bunun da sürprizini sizlerle paylaşmış olacağız” ifadesini kullandı.

Şirket olarak başta Türk savunma sanayine de hizmet vermek açısından daha çeşitli hiperbarik ürünleri tasarlayarak imal etmek istediklerini kaydeden Demirdik, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dalgıçlar için basınç odası imal ettiklerini söyledi.

Demirdik, şuanda da yeni projeler için çalışmaların sürdüğünü de anlattı.