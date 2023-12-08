Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, Türkiye Kupası’nda Konyaspor ve tüm takımlara başarılar diledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Bu turda Göztepe ile eşleşen Konyaspor’da Asbaşkan Oktay Dalkıran, basın mensuplarına kurayı değerlendirdi. Dalkıran, “Kurada kulübümüze ve diğer takımlara başarılar dilerim. Konyaspor’un önümüzdeki Sivasspor maçının hazırlıklarının akabinde, Türkiye Kupası çalışmalarına da hızla devam ettiğini bilmenizi isterim. Kulübümüz yakın zamanda olağanüstü genel kurul tamamlamıştır. Yaklaşık 23 kişilik kadro ile Konyaspor’un özlenen günlere döneceği, takımın şehirle birleşeceği güzel günlere hazırlanıyoruz. Burada tüm kulüplerimizi takımlarımızı tebrik ederim” şeklinde konuştu.