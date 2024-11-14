Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası'nda yapıldı.

Toplantı öncesi Ak Parti grubu adına söz alan Ak Parti Grup Sözcüsü ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Stratejik planın teknik açıdan hataları olduğunu tespit ettik ve izah ettik. İki basit örnek vermiştik. Vatandaş için 'müşteri' ifadesinin kullanılması gibi hatalar mevcuttu. Bunların düzeltilmesini istedik. Aynı problem bütçede olduğunu gördük 35 milyar TL deniliyordu, 36,5 TL milyar olduğu ortaya çıktı. Biz göreve geldiğimizde yapıcı bir muhalefet yolu izlemeye karar verdik ve bu doğrultuda hizmet etmeye çalışıyoruz. Stratejik planda da hata ya da aksaklık konusunda iki örnek verecek olursam, ulaşım ve yeşil alanla ilgili hedeflerinizi ve vaatlerinizi planda göremedik bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." diye ifade etti