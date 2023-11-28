Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda tarımsal ve hayvansal üretime sağladığı desteklerin yanı sıra, balıkçıları da unutmuyor. Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne üye 148 teknenin 310 tayfasına su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım topraklarından sonra Marmara Denizi ve gölleriyle balıkçılık potansiyelini değerlendirmek amacıyla destekleri genişletti. Gemlik’in Karacali İskelesi'nde düzenlenen balıkçı destek paketi dağıtım töreninde konuşan Başkan Aktaş, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, altyapı yatırımlarıyla Bursa'nın diğer kıyı illerinden daha avantajlı olduğunu belirtti.

Başkan Aktaş, Marmara Denizi'nde önemli balık türlerinin bulunduğunu vurgulayarak, balıkçılığın Bursa için ayrı bir değere sahip olduğunu ifade etti. Tarımsal desteklerin yanı sıra balıkçılara yapılan bu ilk destekle, denizde bereketin artmasını ve balıkçılığın gelişmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Bursa'nın midye yetiştiriciliğinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Aktaş, deniz ürünleriyle elde edilen gelirin şehir ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte midye üretiminde artış beklediklerini ifade etti. Başkan Aktaş, Bursa'nın balıkçılık potansiyelini değerlendirerek, çalışma şartlarını iyileştirmek adına yapılan tulum ve çizme desteğinin balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Törene katılan Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç, denizlerin verimli kullanılması ve temiz tutulması gerekliliğine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal alanlarda ve balıkçılara yönelik sağladığı destekleri takdir etti.

Bursa İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Bursa'nın tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, yapılan desteklerin sektöre olumlu etki yapmasını umduklarını ifade etti. Bursa Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Üst Birliği Başkanı Beyazıt Uysal ve Karacaali Mahallesi Muhtarı Köksal Noca da yapılan destekler için teşekkür ederek, balıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aktaş, konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte balıkçılara destek paketlerini dağıttıktan sonra, balıkçı teknesiyle denize açılarak ağları topladı ve böylece balıkçıların günlük yaşantısına katılarak desteklerin sahada nasıl uygulandığını gösterdi.