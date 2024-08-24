Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Bursa'da okul servis ücretleri hem velilerin hem de servis esnafının gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Ulaşım maliyetlerinde yaşanan artışlar, özellikle aileler açısından büyük bir endişe kaynağı oluştururken, okul servislerine yapılacak olası zamlar merakla bekleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da 29 Ocak 2024 tarihinde açıklanan ve geçerli olan okul servis ücretleri, mesafeye göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 0-1 kilometre mesafesi için belirlenen aylık ücret bin 665 TL iken aynı mesafe için yıllık ücret ise 20 vin 80 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu ücret, 23-25 kilometre mesafedeki bir öğrenci için ise aylık 3 bin 896, yıllık 47 bin 152 TL'ye kadar çıkabiliyor ancak bu ücretlerin eylül ayında yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Bursa Servisçiler Odası Başkanı Sadi Aydın, geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde en kısa mesafe için belirlenen ücretin bin 700 TL olduğunu belirterek bu yıl hem esnafın artan maliyetlerini hem de velilerin bütçelerini göz önünde bulundurarak bir güncelleme yapılacağını ifade etmişti.

Ayrıca özel okulların fahiş fiyat tarifesinden dolayı şikayetçi olduğunu vurgulayan Aydın, özel eğitim kurumlarının meslekleri üzerinden haksız kazanç elde ettiklerini de belirtmişti.

VELİLERİN ZAM ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Okulların açılmasına sayılı günler kala, özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan aileler, servis ücretlerine gelecek olası zamlarla birlikte daha da zorlanacaklarını belirtiyor. Birçok veli, çocuklarının güvenli ve konforlu bir şekilde okula gidip gelmesi için servise ihtiyaç duyduklarını ancak fiyatların daha da artması durumunda alternatif çözümler aramaya başlayacaklarını dile getiriyor.

İki çocuk annesi olan bir vatandaş, artan servis ücretlerinden duyduğu endişeyi Herkes Duysun’a şu sözlerle ifade etti:

“Geçen yıl çocuklarımın okul servisi için zaten oldukça yüksek bir ücret ödüyorduk. Bu yıl bir de zam gelecek olması bizi iyice zorluyor. Hem işimizi hem çocuklarımızın güvenliğini düşünerek servise mecburuz ama bu fiyatlarla baş etmek çok zor olacak. Eğer yüksek oranda bir zam gelirse, çocuklarımızı kendi imkanlarımızla okula götürmeyi düşüneceğiz.”

ÖZEL OKULLARDAN 80 BİN LİRAYA VARAN ÜCRET TALEBİ

Özel okul velileri de servis ücretleri konusunda büyük bir şok yaşıyor. UKOME tarafından belirlenen 23 bin liralık kısa mesafe ücretine rağmen bazı özel okulların talep ettiği servis ücretleri 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu fahiş fiyatlar karşısında çaresiz kalan veliler, çözüm arayışında. Vatandaş, bu duruma dikkat çekerek özel taşımacılık hizmetleri için talep edilen yüksek ücretlerin kontrol altına alınması gerektiğini belirtirken yetkililer ise fahiş ücretler karşısında belediye ve tüketici hakem heyetlerine başvurma çağrısında bulunuyor.

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2024-2025 eğitim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Veliler, zam haberlerinin netleşmesini beklerken, servis esnafı da artan maliyetler karşısında zorlanmamak için yapılacak fiyat güncellemesini yakından takip ediyor. Tüm gözler, eylül ayında yapılacak olan açıklamaya çevrilmiş durumda.