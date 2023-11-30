Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuğu okula giden ailelere müjdeli haber verdi. Ailelere yarıyıl tatilinde 6.840 TL ödeme yapılacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizin devamında...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Başarı Teşvik Programı” düzenlendi. Öğrenciler için yapılan bu destek ödemesinden aileler yararlanabilecek. Derslerinde başarı kaydeden öğrenciler teşvik ödülü alabilecek. Başarı teşvik programı şartları nedir? Kimler alabilir? Ödemeler ne zaman olacak? Bütün detaylar burada...

Başarı teşvik programı ödemesi ne kadar? Şartları neler?

Öğrenciler teşvik programı sayesinde 6.840 TL ile ödüllendirilecek. Senede 2 defa başarı teşvik ödülü yatırılacak. Ödemelerin amacı öğrencileri teşvik etmek. 2023-2024 senesinin ilk karnesi ile beraber ilk ödemeler gerçekleşecek.

Hem öğrencilerin başarılı olmaları hem de rekabet arttırmak için düzenlenen program sayesinde öğrenciler ödüllendirilecektir. Hedef öğrencilerin motivasyonunu arttırmak.

Sosyal yardım hakkı olan ailelere öncelik tanınacak. Bu sayede ihtiyaç sahibi ve başarılı olan öğrenciler desteklenmiş olacak. Sınıf ortamında ilk 3. okul bünyesinde ilk 5. Sırada olan öğrenciler için bir karne hediyesi olacak. Tek şart öğrencilerin başarılı olması.