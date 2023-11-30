KOSGEB olumsuz hava şartları sebebi ile KOBİ’liler için Acil Destek Kredisi verecek. Müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır verdi.

Bakan Kacır, Kasım ayında Ankara Sanayi Odasının yapmış olduğu toplantı esnasında konuşma yaptı. Hava koşullarından etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi desteği vereceklerini açıkladı.

KOBİ’lere 1 milyon TL faizsiz kredi verilecek! Faizsiz kredi şartları neler?

Doğal afet sebebi ile yaşanan maddi hasar kaydı ile Bursa Gemlik, Batman Merkez, İstanbul Ağva ve Şile, Diyarbakır Bismil, Zonguldak Ereğli ve Alaplı bölgeleri KOBİ desteğinden faydalanacak.

Hasar kaydını belge ile bildiren kişilere 1 milyon TL faizsiz kredi desteği verilecek. Bakan Kacır, bu faizsiz kredinin 24 ay vadeli olduğunu ve 12 ay geri ödemesi olmadığını belirtti.

Faizsiz krediden faydalanmak isteyenler hasar tespit komisyonunun iş yerlerinde oluşan hasarı kayıt altına alarak KOSGEB ile beraber protokol imzası sonrasında bankalardan kredi çekebilecek. 3 ay taksit imkanı ile ana para bankalara ödenebilecek.

KOBİ’ler iş yerinin hasarlı olduğunu hasar tespit komisyonları tarafından kayıt altına aldıktan sonra bu belgeleri ile birlikte KOSGEB ile protokol imzalayacak ve bankalar aracılığı ile faizsiz kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz olan ve 24 ay vadeli bu krediler anaparasını bankaya 3’er aylık taksitlerle geri ödeyebilecek.