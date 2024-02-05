Edirne’de yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı ve öğrenciler ders başı yaptı.

Edirne’de ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okullarının yolunu tuttu. Tatildeyken öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen öğrenciler, bayrak töreni için sıraya girdi. Okullardaki bayrak törenlerinin ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde görev alan polis ekipleri bölgede önlem aldı. Edirne’de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube koordinesinde 48 ekip 126 personel ile okul girişlerinde denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenli eğitimi için okul önlerinde görev alan polis ekipleri, çevredeki işletmelere de sigara satışı konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, okul ve çevresinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak üst araması, araç araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.