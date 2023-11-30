Mudanya ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen şiddetli yağış, sel ve heyelan bir evi tamamen yuttu. Gece boyunca şiddetini artıran yağışlar, Tirilye Mahallesi'nde sokakları göle çevirirken birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı. Mudanya'ya bağlı Ketendere köyünde ise yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev hasar gördü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Dere Yatakları Taştı!

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, evden kurtarılan 2 kişiyi Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Dere yataklarını taşıran yağış, denizin rengini kahverengiye döndürdü. Felaketin ardından ortaya çıkan bilanço, havadan çekilen görüntülerle netlik kazandı. Olayı yaşayan Cemil Bayat "Dün gece yağışlar iyice arttı, dere yatakları taştı. Arkamızdaki ev heyelandan dolayı çöktü. 2 arkadaşımız yaralandı. Sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Çok şükür sağ salim çıkardılar. Allah beterinden korusun, buna da şükür" şeklinde konuştu.