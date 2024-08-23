"Çevre Yönetim Sistemleri"nin uygulanarak uluslararası standartlara uygun bir çevre yönetimi sağlanması amacıyla yeni eğitim öğretim döneminde de "Okulum Temiz" belgelendirme programı devam edecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin yayımlanan genelge doğrultusunda, Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na uygun planlamalar yapılarak "Okulum Temiz" belgelendirme programının yıl boyunca uygulanması hedefleniyor.



Eğitim kurumlarının hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme çalışmalarının planlanması, uygulanması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen kontrol faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na göre uygunluğun değerlendirilmesi ve "Okulum Temiz" belgelendirme programı ile gerçekleştiriliyor.

Programla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda 14001 Çevre Yönetim Sistemleri'nin uygulanması ile dünyaca tanınan uluslararası standartlara uygun bir çevre yönetimi sağlanması, ortaya çıkan atıkların uygun şekilde bertarafından ziyade kaynakların daha verimli kullanımı ile atık miktarının en az seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Çevre Yönetim Sistemleri'nin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi ile sürdürülebilir Sıfır Atık yaklaşımı elde ederek verimliliğin artırılması, temiz ortam kaynaklı performansın artırılması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin ve çevresel risklerin azaltılması, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların duyarlı tüketici bilincine sahip olması, ulusal ve uluslararası alanda okul ve kurumlara "çevreci" sıfatı kazandırılması ve bu sayede saygınlığının artırılması hedefleniyor.



"Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında 50 bin 869 resmî okul ve kurumun belgelendirme başvurusu alınarak yaklaşık yüzde 98'i belgelendirildi. 2023 yılı sonu itibariyle toplam 34 bin 863 okul kurumda belge yenileme denetimleri tamamlandı. "Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi" doğrultusunda ise 20 okul, "TS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgesi aldı.