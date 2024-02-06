Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde silah gösterip ölüm tehditleri savurarak vatandaşı gasp eden iki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine müracaat eden D.Y., U.F. ve Ö.B. isimli şahısların kendisini silah göstererek ve ölümle tehdit ederek aracını senet karşılığı kiralamak istediklerini, aracını gasp ederek İstanbul iline gittiklerini beyan etti.

Polis ekipleri tarafından Namık Kemal Caddesi üzerinde Ö.B. isimli şahıs, Sanayi Kavşağı istikametinde yaşanan kovalamaca sonrası ise U.F. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan U.F. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 11,5 gram uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirilirken ikamette bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca Ö.B. isimli şahsın da evinde arama gerçekleştiren polis ekipleri; 136,8 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Ö.B., U.F. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.