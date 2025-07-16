Kıl payı yaşanan bu tehlikeli an, motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. Olay, Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında gerçekleşti. Seyir halindeyken karşısına çıkan ters yöndeki otomobili son anda fark eden motosiklet sürücüsü, refleksleri sayesinde olası bir kazadan kurtuldu. Ölümle burun buruna gelen sürücü, büyük bir tehlikeyi saniyelerle atlattı. Yaşananlar, kask kamerasına saniye saniye kaydedildi. Ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne tepki gösteren motosikletli, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yaşadığı durumu gözler önüne serdi. Olay sonrası motosikletlinin şikâyetçi olup olmadığına dair bir bilgi bulunmazken, trafikte yapılan bu tür hataların nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceği bir kez daha net şekilde görüldü.

Kaynak: İHA