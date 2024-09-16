AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül darbesinin 44. yıl dönümünde darbenin Türkiye’ye verdiği zararları hatırlatarak, bu darbenin dış kaynaklı bir proje olduğunu belirtti. Çelik, mevcut darbe anayasasının Türkiye’nin demokratik gelişimini engellediğini vurgulayarak, "Bu darbe anayasasından kurtulmak için net ve sivil bir anayasa ihtiyacı var" dedi.

Çelik, "12 Eylül darbesi ve diğer darbeler, huzuru sağlamak ve anayasal düzeni korumak bahaneleriyle ortaya çıktı, ama gerçekte siyasi projeleri hayata geçirme amacı taşıyordu" diyerek, sivil bir anayasa yapılmasının ülkenin geleceği için bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Çelik, "Sivil anayasa yapmak, bugün siyaset yapan, akademisyen olan ve yönetici pozisyonunda bulunan herkesin gelecek nesillere bir borcudur" şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü, teşkilatların yaz döneminde gerçekleştirdiği Türkiye Buluşmaları'nın verimli geçtiğini ve sivil siyasetin en yüksek adresinin AK Parti olduğunu belirtti. Çelik, CHP’nin “helalleşme” ve “normalleşme” süreçlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edenleri himaye etmeye başlamasını eleştirdi. Çelik, bu tutumun vatandaşlar tarafından olumsuz karşılandığını ve AK Parti’nin siyasetteki güçlü duruşunun sürdüğünü vurguladı.

Çelik, Filistin'de şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi anarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı. Çelik, İsrail’in bu saldırılarını cinayet olarak nitelendirirken, bazı basın kuruluşlarının bu olayları çarpıttığını söyledi. Çelik, “Bu katliam şebekesinin suçu kadar ağırdır. İnsanlık vicdanını yok etmeye çalışan bu çifte standartlı yaklaşımı kınıyoruz” dedi.

Yunanistan ile diyalog sürecine de değinen Çelik, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in diyalog mesajlarına rağmen Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yaptığını belirtti. Çelik, bu durumun diyalog sürecini sabote etmeyi amaçladığını söyledi.

Çelik, Fransa’da PKK yandaşlarının düzenlediği festivalde terör örgütü propagandasının yapılmasını çifte standart olarak değerlendirerek, Fransa’nın demokrasi ilkesinden saparak terör örgütlerine destek verdiğini ifade etti.

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısını eleştiren Çelik, "Özgür Bey, seçimlerin üzerinden çok zaman geçmeden erken seçim isteme talebinde bulunuyor. Bu, kendilerine verilen oyları hak etmediklerinin ifadesidir" dedi.



