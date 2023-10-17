Emeklilik Kriterleri Gözden Geçiriliyor

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için emeklilik kriterleri yeniden gözden geçiriliyor. Beklenen yaşam süresinin artmasıyla birlikte, emeklilik yaşı artık otomatik ayarlama mekanizmalarıyla belirlenecek. Bu düzenleme, sistemdeki mali dengenin korunmasına katkı sağlayacak.

Yaşlı Bakım Sigortası Geliyor

Nüfusun yaşlanması, sosyal güvenlik sistemini ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu soruna çözüm olarak bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Bu adım, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanını güvence altına almayı hedefliyor.

Malul Aylığı Alanların İş İmkanları Artırılacak

Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan bireyler için, yeniden işgücü piyasasına dönüş yolları açılacak. Mesleki rehabilitasyon uygulamaları, bu kişilerin istihdamda kalmasını teşvik edecek.

Tamamlayıcı Emeklilik ve Sağlık Sistemleri Güçlendirilecek

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahını artırmak ve ek sağlık güvencesi sağlamak amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleri ile desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sistemi sürdürülebilirliğini korurken, tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.

Fon Çeşitliliği Artırılacak

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak. Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak.

BES'te Değişiklikler

BES'te kesintilerin sadeleştirilip azaltılması sağlanacak. Katılımcılar, isteğe bağlı olarak uzun dönem bakım teminatı sunan sigorta ürünlerine yatırım yapabilecekler. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

Programlı Geri Ödeme ve Yıllık Gelir Sigortası Özendirilecek

BES'ten emekli olan bireyler, birikimlerini toplu olarak çekmek yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası seçeneklerini değerlendirebilecekler.