Nilüfer ilçesinde bulunan bir kebapçıda meydana gelen olayda, bir müşteri, kameraya yakalandığı anlarda kasadan akıllı telefon çaldı.

Olay, Odunluk Mahallesi'ndeki kebapçıda gerçekleşti. İş yerine giren şüpheli, çevresini dikkatlice inceledikten sonra planını devreye soktu. Kasadaki görevli anlık olarak yerinden ayrılınca, hırsızlık fırsatını değerlendiren şahıs, kasanın üzerinde duran akıllı telefonu alarak hızla kayıplara karıştı.

İş yerinde çalışanlar, telefonun kaybolduğunu fark ettiklerinde güvenlik kameralarını incelemeye başladılar. İnceleme sonucunda, şüphelinin telefon hırsızlığını açıkça gösteren görüntülere ulaşıldı. Hemen iş yerinin yetkilileri, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için polise başvuruda bulundular.