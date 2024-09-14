Yaşlılık ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle Beşiktaş’taki evinde vefat eden gazeteci ve eski AA Genel Müdürü Onuk’un cenazesi, 15 Eylül’de İstanbul’da toprağa verilecek. Cenaze namazı, öğle vakti Bebek Camii’nde kılınacak ve ardından Kandilli Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Hayatı ve Meslek Kariyeri

1931 yılında dünyaya gelen Onuk, gazetecilik kariyerine Zafer Gazetesi’nde başlamıştır. 1965-1978 yılları arasında ve 1980-1981 yıllarında Anadolu Ajansı'nda (AA) genel müdürlük görevini yürütmüştür.

Onuk, gazetecilik yıllarını 2022 yılında AA’ya verdiği röportajda anlatmış ve bu mesleği çok sevdiğini belirtmiştir. Özverili çalışmaları ve gece-gündüz demeden verdiği hizmetler sayesinde genel müdürlük görevine getirildiğini ifade etmiştir. Onuk, AA'da personel şartlarının iyileştirilmesi ve teknik cihazların modernizasyonu gibi birçok yeniliğe imza atmıştır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Anıları

AA’da en uzun süre genel müdürlük görevini üstlenen Onuk, aynı zamanda bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmış olan yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili anılarını da paylaşmıştır. Onuk, Karaosmanoğlu'nun yaşlılığından dolayı toplantılara katılamadığını, bu yüzden onu evinden alıp toplantılara götürdüğünü ve toplantı sonrası tekrar evine bıraktığını anlatmıştır. Bu süreçte, Karaosmanoğlu ile arasında baba-oğul gibi bir ilişki oluşmuş ve Karaosmanoğlu'nun cenazesinde de onun yanındayken defnedilmesine katkıda bulunmuştur.

Onuk’un anıları ve katkıları, gazetecilik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kendisi, İstanbul’daki Yahya Efendi Mezarlığı’nda yatmaktadır. Allah rahmet eylesin.