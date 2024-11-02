OpenAI, popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’ye yeni bir özellik olarak ‘SearchGPT’ adını verdiği arama motorunu entegre etti. Bu yenilik, kullanıcıların daha hızlı ve etkili bir şekilde bilgiye erişmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı.

SearchGPT, kullanıcıların sorularına anlık olarak yanıt verebilme kapasitesine sahip. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar, web üzerinde gerçek zamanlı bilgi araması yaparak en güncel verilere ulaşabilecek. Özellikle akademik araştırmalar, güncel olaylar ve teknik bilgiler konusunda fayda sağlayacağı öngörülüyor.