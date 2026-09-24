Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, bel ağrısının kökeninin doğru tespit edilmesinin tedavi başarısında kilit rol oynadığını vurguladı. Mekanik ağrılar ile romatizmal ağrılar arasındaki temel farklara değinen Prof. Dr. Kobak, "Mekanik nedenli bel ağrılarında rahatsızlık genellikle hareket ettikçe artar, dinlenme halinde ise azalır. Ancak iltihaplı romatizmalarda tablo tam tersi bir seyir gösterir. Özellikle geceleri ya da sabaha karşı belirginleşen, hastayı uykudan uyandıran, sabahları yoğun hareket kısıtlılığına yol açan ve kişi hareket ettikçe hafifleyen ağrılar titizlikle araştırılmalıdır" diye konuştu.

"Sabah tutukluğu tanı için kritik bir ipucudur"

İltihaplı romatizmal süreçlerde bel ağrısına çoğu zaman uzun süreli tutukluğun eşlik ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kobak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güne başlarken yataktan doğrulmakta zorlanma, bel ve kalça hattında uzun süre dağılmayan sertlik hissi, hareketle birlikte eklemlerin kademeli olarak açılması ve bu tablonun haftalar ya da aylar boyu sürmesi, bilhassa genç erişkinlerde aksiyel spondiloartrit gibi hastalıkları akla getirmelidir. Bu şikâyetlerin yalnızca 'fıtık' zannedilerek geçiştirilmesi, doğru tanının yıllarca gecikmesine yol açabilmektedir."

Kalçada yer değiştiren ağrılara ve eşlik eden sinyallere dikkat

Romatizmal rahatsızlıklarda ağrının kalça bölgesinde de yoğunlaşabileceğini belirten Prof. Dr. Kobak, "Bilhassa sağ ve sol kalça arasında nöbetleşe yer değiştiren ağrılar, uzun süren sabah katılığının varlığı ve hareket ettikçe gelen rahatlama hissi romatizmal bir tablonun güçlü işaretleridir. Bunların yanı sıra gözde tekrarlayan ağrılı kızarıklıklar, ciltte sedef döküntüleri, kronik bağırsak problemleri veya ailede romatizma öyküsünün bulunması hekime mutlaka aktarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"3 aydan uzun süren ağrılarda 'geçer' diyerek beklenmemeli"

Pek çok mekanik bel ağrısının zamanla kendiliğinden hafifleyebildiğini ancak inatçı ağrıların asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kobak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle 3 ayı aşan, gece ve sabah saatlerinde zirve yapan, hareketle gerileyen bel ağrılarında uzman kontrolü ertelenmemelidir. Erken tanı; hastalığı kontrol altına almak, eklem hasarını durdurmak ve ileride meydana gelebilecek kalıcı fonksiyon kayıplarının önüne geçmek adına hayati değer taşır. Bireylerin kendi kendilerine teşhis koymaya çalışmak yerine ağrının seyrini, istirahat ve hareketle olan ilişkisini doğru analiz ederek romatoloji hekimine başvurması en doğru adımdır."