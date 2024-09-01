Dünyanın kıtalararası tek triatlonu olan Oral-B Challenge İstanbul, Beykoz’da yapıldı.

Dünyada iki kıta arasında gerçekleşen tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul, 4. kez İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Challenge Family iş birliği ile ağız sağlığı ürünlerinin küresel markası Oral-B’nin sponsorluğunda gerçekleşen yarışmaya yerli ve yabancı 680 triatlet katıldı. Triatletler zorlu mücadeleye güneşin doğmasıyla birlikte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç ve Oral-B’nin marka yüzü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in ünlü Dikeç pozuyla verdiği startla başladı. Yarışmacılar, 2 bin 300 metrelik yüzme parkurunun ardından Küçüksu İskelesi’nde karaya çıktılar. Asya’dan Avrupa’ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçip Harp Akademileri Kavşağı’ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı.

Etkinliğe P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da katıldı. Ayrıca boğazdaki nefes kesen yarışı Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi, Avrupa Triatlon Federasyonu CEO’su Michele Tiozzo, Asya Triatlon Birliği Teknik Kurul Başkanı Sarita T. Zafra ve Challenge CEO’su Jort Vlam da izledi.

Dünyanın en önemli triatlon yarışmalarından biri olan Oral-B Challenge İstanbul’da genel klasmanda kadınlar genel kategorisinde Ece Calp 2:17:20’lik derecesiyle birinci olurken, İpek Öztosun 2:19:08’lik derecesiyle ikinci ve Zeren Yılmaz Karaosmanoğlu 2:37:42’lik derecesiyle üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Behzad Nobaripur 2:00:48’lik derecesiyle birinci olurken, Bahadır Tama 2:01:38’lik derecesiyle ikinci ve Dominik Dubej 2:05:41’lik derecesiyle üçüncü oldu. Bu yılki yarışta her üç yaş kategorisinde ilk üç dereceye girenler Challenge tarafından Slovakya’da düzenlenen, markanın orta mesafe amiral gemisi yarışmasına da katılma şansı yakaladı.

"Hayali gerçeğe dönüştürmenin sonsuz mutluluğu var"

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptığı açıklamada, “Bu yıl 4.’sü yapıldı. Biz de en başından beri Oral-B olarak markamızla içindeyiz. Hatta bu bir hayaldi. Böyle bir organizasyon yoktu biz Triatlon’a ilk destek verdiğimizde. Başkanımızda bu hayali gerçeğe dönüştürmenin sonsuz bir mutluluğu var. İlk seneye göre çok yoğun bir ilgi var. Seneye Avrupa Asya şampiyonası, Triatlon şampiyonası bu iki kıtanın birleştiği aslında tek olan, tek yerde yapılacak. Sporcu sayısı dörde katlanacak. Belki daha da fazla bütün dünyada bilinirliği sağlanacak. Triatlonun hem Türkiye’deki tanıtımına katkıda bulunan hem de İstanbul’un dünyadaki tanıtımına katkıda bulunan böyle bir organizasyonun ana destekçisi olmaktan Oral-B olarak sonsuz mutluluk duyuyoruz” dedi.