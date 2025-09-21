Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Evkaf Mahallesi Mandıra Caddesi ve Hazan Sokak’ta toplam 1 kilometrelik güzergâhta yağmur suyu hattı çalışmaları başlatıldı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemeleriyle bölge daha modern bir görünüme kavuşacak.

Ayazlı Mahallesi ile Evkaf Mahallesi’ni birbirine bağlayan ve aynı zamanda hastane ile okullara ulaşım açısından kritik bir öneme sahip olan bu ana arter, tamamlanacak yatırımlar sayesinde daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin Fatsa genelinde son yıllarda gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla, özellikle yoğun yağışlarda geçmişte sıkça yaşanan su taşkınları büyük ölçüde azaldı. Yeni projelerle birlikte ilçede hem yağışlara karşı daha dayanıklı bir altyapı oluşturuluyor hem de vatandaşların yaşam kalitesi yükseltiliyor.