Orhaneli Müftülüğü Camiler ve Din görevlileri Haftası’nı kutladı.

Orhaneli Belediyesi Osman Çakır düğün salonunda kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı Serkan Kahraman, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Adem Apak, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Adem apak konferans verdi.

Orhaneli ilçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, “Hocalarımız öğrencilere dini bilgiler, Kuran’ı Kerim dersi veriyor, müezzinlik yaptırıyor. Gayemiz çocuklarımıza camimizi ve hizmetlerini sevdirmektir” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, müftlüğe ve hocalara teşekkür etti. Program ilahiler söylenmesinin farklı etkinliklerle sona erdi.

3 yıldır devam eden ve ekim ayı sonu Orhaneli merkez ve mahallelerinde akşam ve yatsı namazı arasında çay sohbetli Kur-an Kursları tekrar başlayacak.