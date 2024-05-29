Cubbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarının düşük olduğunu söyleyen Ünlü, Emeklilerin 40 bin TL'den aşağı bir ücrete geçinemeyeceklerini belirtti.

Ünlü, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Ne kadar ben de emekli olmasam da aynı şeyi söylerim ama ben dürüst adamım. Emekliler şimdi asgari ücret 17 bin mi? Ne diyeyim şimdi. 40 binden aşağı nasıl geçindirecek? Bekara karı boşamak kolaymış diyebilirler. Bütçeyi ben denklemiyorum. Ondan sonra bir batıp da 17 bin TL'yi de veremezse ne olur'u da düşünmesi gerek devletin. Ben akıl makıl veremiyorum. Param olsa para veririm. Param da millete yetecek kadar olmadığına göre veremiyorum. İsterim ki, vicdan odur ki onlar da rahat bir et süt yiyebilsinler. 40'ı neye göre söylediğimi bilmiyorum. 2 asgari ücret ortalama dedim. Asgari ücret herhalde yine artacak. Bugünün iki katı olsa anca kurtarır."