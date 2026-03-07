Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Orhaneli ilçesinde düzenlediği iftar programına katılan Başkan Mustafa Bozbey, dağ yöresine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, 'Dağ yöresi gülümserse, Bursa'nın tamamı da gülümser' dedi.

Ramazan ayının manevi iklimini düzenlediği programlarla kentin farklı noktalarında vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarına Orhaneli ilçesiyle devam etti.

Orhaneli Kapalı Spor Salonu'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Masaları tek tek gezen Başkan Mustafa Bozbey, Orhanelililerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

'Dört dağ ilçesini nitelikli hale getirmeyi hedefliyoruz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan bereketini ve huzurunu paylaşmaya ve aynı sofralarda buluşmaya devam ettiklerini ifade etti. Göreve geldikleri günden itibaren dağ yöresine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Dağ yöresi bugüne kadar dışlandı ve kabul edilmedi. Bu anlayışı kabul etmeyen birisi olarak bölgeye ayrı bir önem veriyorum. Dört dağ ilçesini nitelikli ve talep gören bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yanında olmaya devam edeceğiz. Dağ yöresinin güzel insanları bunu hak ediyor' diye konuştu.

'Halkımızın mutlu ve huzurlu yaşaması için sahadayız'

Ramazan ayının halden anlamayı, aynı ekmeği, suyu ve duayı paylaşmanın değerini hatırlattığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Ramazan boyunca 17 ilçede dayanışmanın ve paylaşmanın örneğini yaşadıklarını vurguladı. Birçok ihtiyaç sahibinin derdine derman olmak kendilerini adadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dağ ilçelerimizdeki muhtarlarımızdan gelen talep ve önerileri değerlendirerek halkımızın mutlu ve huzurlu yaşaması için sahada çalışıyoruz. Dağ yöresi gülümserse, Bursa'nın tamamı da gülümser. Orhaneli'nin turizm potansiyeli de bizim için önemli. Önümüzdeki süreçte Orhaneli'nin bu yönünü ele alan hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Orhaneli İlçe Başkanı Yusuf Tosun da iftar sofrasında Orhanelililerle buluşmalarını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek Ramazan'ın kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti.

İftar programının ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, Beyce Kıraathanesi'ni ve CHP Orhaneli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek veren Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretlerde ilçede gerçekleştirilen çalışmaların ve projeleri de değerlendirdi.