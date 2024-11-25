Takım, geçtiğimiz hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek sezonun ilk yarısını tamamladı. Güçlü, kulübün doğru yönetimi ve disiplinli çalışmaları ile başarıya ulaşacağının altını çizdi.

Kulüp yöneticisi Nadir Güçlü, Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor'un sadece saha sonuçlarına odaklanmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediğini belirtti. Altyapı çalışmalarının, Türk voleyboluna yeni yetenekler kazandırmak için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Güçlü, bu sistemin A Takım kadrosunun geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti.

Güçlü, kulüp olarak başarılarının yalnızca bir başlangıç olduğunu, disiplinli çalışma, takım ruhu ve teknik ekibin titiz planlaması ile başarı grafiğini daha da yükselteceklerine inandığını dile getirdi. Ayrıca, sosyal projelere ve toplumsal değerlere verdikleri önemin altını çizerek, kulübün ikinci yarıda da aynı azimle yoluna devam edeceğini vurguladı.

Kulüp yöneticisi Nadir Güçlü, Orhaniyespor'un başarısında emeği geçen tüm sporculara, teknik heyete, altyapı ekibine ve kulübün her kademesinde görev alan yöneticilere teşekkür etti. Güçlü, Orhaniyespor'un hem sportif hem de sosyal alanlarda fark yaratmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.