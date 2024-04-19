Bursa Süper Amatör Küme play-off'larında mücadele eden ve bu sene 50.kuruluş yılını kutlayan İnegöl'ün köklü kulübü Orhaniyespor adeta mahalleyi Bayraklarla gelin gibi süsledi.

Play-offlarda oynadığı futbolla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İnegöl temsilcisi Orhaniyespor yönetiminin çıkardığı 'HATIRA BİLETLERİ' hızla tükeniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orhaniyespor Genel Kaptanı İlhan Savun; "Bir taraftan mahallemizi bayraklarla süslerken,bir taraftan da 50.yıl hatıra biletlerinin satışına başladık. Şu ana kadar 45'e yakın bayrak asıldı ki hedefimiz 100 bayrakla mahallemizi ve şehrimizi gelin gibi süslemek. Diğer taraftan dün itibarı ile 200 TL'den satışına başladığımız bilet satışlarında ilk günde 450 adet bilet satılması mahallemizin, taraftarımızın, sevenlerimizin ve İnegöl halkının takımımıza sahip çıkmasının en büyük göstergesi. İnşallah 2.500 bilet hafta sonuna kadar tükenecek. Bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen tüm sevenlerimize, taraftarımıza teşekkür ediyoruz, inşallah bu destekle yolun sonu B.A.L olacak" dedi.