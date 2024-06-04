Konuya dair açıklama yapan Kulüp Başkanı Şükrü Gümüş "Öncelikle kulubümüzün bu noktalara gelmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen önceki dönem ön isim sponsorumuz Ortakçı ailesine teşekkür ederiz. Kız çocuklarımız için başlattığımız serüven artarak devam ediyor bu sene bizlere ön isim sponsoru olarak destek veren aynı zamanda yöneticimiz olan Mehmet Ege İnşaat firma sahibi Mehmet Ege beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber umudu büyütmeye devam edeceğiz. Voleybol severlere sözümüz olsun bu takım bu sene şampiyon" dedi. İnegöl Orhaniyespor Voleybol takımının yeni ön isim sponsoru Mehmet Ege İnşaat firma sahibi Mehmet Ege yaptığı açıklamada " iki sezondur yöneticiliğini yaptığım içinde bulunmaktan büyük bir keyif aldığımız kulübümüzün ön isim sponsorluğu bu sene bize kısmet oldu, kurulduğu günden beri en büyük şiarı olan kız çocuklarına hizmet ilkesi benimde en hassas olduğum konuların başında geliyor, ayrıca Başkanımzın dediği gibi bu sene hep beraber takımımızı şampiyon yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yolun sonu şampiyonluk olsun " dedi.

Kaynak: BÜLTEN