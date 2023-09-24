Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 573 öğrenci adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri için gerçekleştirilen sınava, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen 573 öğrenci adayı katıldı. Toplam 6 ayrı komisyonda sınava giren adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan sınavlarda katılımcıların müzik kulağı ve ritim duygusu kriterleri değerlendirildi. Sınav sonuçları 27 Eylül Çarşamba günü orkestra.bursa.bel.tr ve bursaorkestra sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Detaylı bilgi ise (224) 716 36 00 numaralı telefondan alınabilecek.

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinde dersler 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak.