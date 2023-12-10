Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.