Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT), yaz sezonu etkinlikleriyle Nilüferliler’i sanatla buluşturmaya devam ediyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği "Tamamen Doluyuz" oyunu, Balat Atatürk Ormanı’ndaki "Ormandaki Kulübe"de izleyicilerle buluştu.

Becky Mode’un kaleme aldığı ve Elif Erdal’ın yönettiği oyunda, başarılı performansıyla öne çıkan Efe Erkekli, New York’taki bir restoranda geçen telefon macerasını sahneye taşıdı. Yıldızların altında gerçekleşen bu özel gecede, Erkekli’nin performansı seyircilerden büyük beğeni topladı.

29 Ağustos’ta "mağara kadın" sahnelenecek

Nilüfer Belediyesi, "Ormandaki Kulübe"de yaz sonuna kadar sanatseverleri birbirinden yeni oyunlarla buluşturmaya devam edecek. Birbirinden değerli yapımlara ev sahipliği yapan NKT’nin yaz sezonu ise 29 Ağustos’ta sahnelenecek "Mağara Kadın" oyunu ile sona erecek.