Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Bedri Boyrat sezonu değerlendirdi.

Bu kulüp kentin kız çocuklarınındır.



"Kısa zamanda çok işler başarmış olmanın haklı gururu ile öncelikle yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve artık karşınızda finansal disiplinini sağlamış, yetiştirdiği kızların iki tanesini 16 Yaş Altı Milli Takıma göndermiş, yetiştirdiği dört kızını A Takıma çıkarmış, binlerce seyirci sayısına ulaşıp spor salonunu dolduran,antrenman tesisi, eğitim ve toplantı salonunu yapmış Alt yapısında 245 kız çoçuğu ile calışmaya devam eden kurumsal bir kulüp var. Her türlü popülist yaklaşımlardan uzak durarak aslolanın kentin kız çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunmak şiarından vaz geçmeyerek cabamızın paydaşlarını büyüterek yol aldık.Bizleri yanlız bırakmayan Belediye Başkanımız Alper Taban beyefendiye, kıymetli iş insanlarımıza, sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Kulübümüz şahısların değil bu kentin kız çocuklarınındır o sebepten aldığımız karar doğrultusunda Başkanlık görevi 1 sezon yapılır ve yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız önümüzde sezon Başkanlık görevini devr alır, önümüzde ki sezon Başkanlık görevini devr alacak olan Şükrü Gümüş kardeşime başarılar diliyor ve yönetim kurulunda ki görevime geri dönüyor.

Hep Beraber Umudu Büyütmeye Devam Edeceğiz." dedi.