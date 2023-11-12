Sezona iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk parolası ile yola çıkan Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Kestel Belediyesporu 14- 25 18-25 22- 25 set skorları ile 3 - 0 galip gelerek haftayı kayıpsız kapattı. Maça dair açıklamada bulunan As Başkan Alican Ortakçı " Hedefimiz doğrultusunda keyifli bir oyun ortaya koyarak yolumuza devam ediyoruz, bu haftayı kayıpsız kapatmamız çok önemliydi emeklerinden dolayı oyuncularımızı ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum, yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.