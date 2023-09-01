Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. İki kurum arasında devam eden ortaklaşa projeler artarak sürecek.

ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü iken ÇOMÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’nu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

OSB-Üniversite projeleri devam edecek

Ziyarette konuşan Ezine OSB Müdürü Alper Altınok, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ile birlikte daha öncede OSB-Üniversite arasında ortaklaşa projelere imza attıklarını söyledi. Her iki kurumun yararına olacak projelerin bundan sonrada artarak devam edeceğini ifade eden Altınok; “Sayın Rektörümüz ile birlikte Ezine’de OSB-Üniversite arasında ortaklaşa projeler hayata geçiriyorduk. Bu tür projelerimiz artarak devam edecektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok’a teşekkür etti. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin önemine dikkat çeken Rektör Erenoğlu, ÇOMÜ olarak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte çeşitli projelere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret Ezine OSB Müdürü Alper Altınok’un Rektör Erenoğlu’na hediye takdimi ile sona erdi.