Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası programları çerçevesinde Macera Park’ta misafir edilen ortaokul öğrencileri tırtıl oyunu, çuval yarışı, halat çekme ve macera parkuru etkinlikleriyle heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası’nda birbirinden güzel organizasyonların yer aldığı programda son olarak Macera Park’taki buluşmayla devam etti. Evrenköy Ortaokulu öğrencileri, misafir edildikleri Macera Park’ta Büyükşehir eğitmenleri eşliğinde ormandaki eğitim alanında keyifli saatler geçirdi. Tırtıl oyunu, çuval yarışı, halat çekme ve macera parkurunu tamamlayarak yeteneklerini keşfeden minikler, arkadaşlarıyla adrenalin dolu bir gün geçirdi.

60 öğrenci fiziksel anlamda birçok aksiyonu tecrübe etti, doğası ve yeşiliyle maceranın tadını çıkardı. Günü fotoğrafla ölümsüzleştiren minikler, etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası takvimi çerçevesinde bir sonraki program 20 Eylül Cuma günü saat 18.00’da Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri’nde U13 ve U14 Futbol Turnuvası ile devam edecek.