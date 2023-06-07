Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen OSBÜK Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen OSBÜK Yönetim Kurulu aynı gün toplanarak görev dağılımı gerçekleştirdi.

Toplantıda OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı olarak Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Bekir Sütcü, Cengiz Şimşek ve Mete Çağlayan seçildi. OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ise Mustafa R. Türker oldu.

Öte yandan Bursa’nın önemli organize sanayi bölgelerinden Kestel OSB’nin Başkanı Cem Hısımcıl da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

İŞTE YÖNETİM

1- Memiş Kütükcü – Yönetim Kurulu Başkanı (Konya OSB)

2 - Bekir Sütcü – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adana Hacı Sabancı OSB)

3 - Cengiz Şimşek – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Gaziantep OSB)

4 - Mete Çağlayan - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ASO 2 ve 3 OSB)

5 - Mustafa R. Türker – Yönetim Kurulu Sayman Üyesi (Kocaeli Gebze Dilovası OSB)

6 - Erdim Noyan – Yönetim Kurulu Üyesi (Tekirdağ Ergene 2 OSB)

7 - Necip Filiz - Yönetim Kurulu Üyesi (Denizli OSB)

8 - Selçuk İskender - Yönetim Kurulu Üyesi (Trabzon Arsin OSB)

9 - Memet Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi (Van OSB)

10 - Cem Gün - Yönetim Kurulu Üyesi (Sakarya 2 OSB)

11 - Murat Çökmez - Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul Anadolu Yakası OSB)

12 - Mustafa Narlı - Yönetim Kurulu Üyesi (Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB)

13 - M. Sabri Ünlütürk - Yönetim Kurulu Üyesi (İzmir Torbalı Karma ve Mobilya OSB)

14 - Cem Hısımcıl - Yönetim Kurulu Üyesi (Bursa Kestel OSB)

15 - Gül Akyürek Balta - Yönetim Kurulu Üyesi (Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB)