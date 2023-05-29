Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ vasıtasıyla 4 yılda Mesudiye ilçesinde evladiyelik çalışmalara imza attı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, zorlu coğrafya koşullarında kent genelinde yaptığı büyük altyapı yatırımları ile dikkat çekiyor. 19 ilçede içme suyundan kanalizasyona, yağmur suyu hattından su alma yapısına kadar birçok sorunu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan da tam not alıyor.

MESUDİYE’YE 4 YILDA SAĞLAM ALTYAPI

Şehir genelinde altyapıda önemli yatırımlara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ marifeti ile 4 yıllık süre içerisinde de Mesudiye ilçesinde 50 bin 803 m içme suyu hattı, 17 bin 399 m kanalizasyon hattı, 2 yağmur suyu hattı, 4 içme suyu deposu, 2 su alma yapısı, 2 sondaj ve 19 adet göledi hizmete alarak vatandaşların kullanımına sundu.

Mesudiye’nin birçok mahallesi beklenen yatırımlara kavuşturulurken uzun yıllar boyunca kullanılacak altyapı oluşturuldu.