Bilecik’in Osmaneli ilçesinde artan yılanlara karşı kükürt tozu ile önlem alınmaya başlandı.

Osmaneli Belediyesi, Sakarya Nehri kenarında bulunan otluk alanlarda artış gösteren yılanlara karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kükürt tozu ile gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda yılan tehlikesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Aynı zamanda huzur ve refah içinde bir yaşamın sürdürülmesi için belediye ekipleri, gerekli çalışmaları ve önlemleri aldıklarını belirtti.