Osmaneli’de Alparslan Türkeş Parkı içerisinde yapım sürecini başarıyla tamamlanan Osmanelispor Lokali’nde sona yaklaşıldı.

Osmanelispor tarafından işletilecek olan lokalin çatısı tamamlanarak, açılış için gün saymaya başladı. Yakında halkın hizmetine girmesi planlanan bu mekân, Osmaneli’nde sosyal etkinliklerin ve spor faaliyetlerinin merkezi olmayı hedefliyor. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Halkımızın yoğun ilgisini bekleyen Osmanelispor Lokali, şehrin sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Açılış tarihiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak" dedi.