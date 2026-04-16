Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında Yiğitali Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan sit alanında ruhsata aykırı taş duvarların yapıldığı tespit edildi. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve kentte düzenli yapılaşmayı korumak için harekete geçen ekipler, yasal sürecin tamamlanmasının ardından gerekli güvenlik önlemleri alarak taş duvarların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmalar, çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan koordineli bir şekilde sona erdi.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele ile sit alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürerek, kentin tarihi ve doğal değerlerini gelecek nesillere aktarma hedefinden taviz vermediğini bir kez daha sergiledi.