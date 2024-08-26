Osmangazi Belediyesi, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Yenibağlar Mahallesi'nde inşa edilen Kadın Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yeni spor merkezi, Ertuğrulgazi, Demirtaş ve Emek’teki Yakup Aktaş Spor Merkezi’nin ardından kadınlara özel olarak hayata geçirilen dördüncü tesis oldu. Bu merkez, Yenibağlar Mahallesi ile birlikte Hamitler ve Yunuseli mahallelerinde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek.

Açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yenibağlar Mahalle Muhtarı Nursel Şahintürk, Osmangazi Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Aydın, yaptığı konuşmada, spor merkezinin kadınlar için önemli bir yatırım olduğunu belirtti ve "Yenibağlar, Hamitler ve Yunuseli mahallelerindeki vatandaşlarımız bu spor merkezinden faydalanabilecek. Herkesin sağlıklı bir yaşam için buradan yararlanmasını önemsiyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, belediye başkanlarının kadınlar, gençler ve çocuklar için yaptığı her hizmetin değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu hizmeti sunan başkana ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve spor merkezinin gezilmesi ile sona erdi.