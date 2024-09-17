Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'i vefatının 28. yılında anmak için özel bir gece düzenliyor. 19 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik, "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" başlığı altında sunulacak. Gecede, Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi Orkestrası ile sahne alacak Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, anekdotlar ve masallarla katılımcılara duygu dolu anlar yaşatacak. Şef ve solist Turgay Kızıltuğ ise Zeki Müren'in unutulmaz eserlerini seslendirecek. Etkinlik ücretsiz olup tüm sanatseverler davetlidir.

Kaynak: Bülten