İnegöl Belediyesi, ilçenin gelişim bölgelerinde yeni yapılaşmalarla birlikte sorumluluk alanındaki çalışmaları titizlikle yerine getiriyor. Bu kapsamda, Alanyurt bölgesi Fatih Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamış olan 3 sokak ve 1 caddede, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla sathi kaplama yapılması için adımlar atıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede süren çalışmaları incelemek üzere beraberindeki heyetle birlikte alanda yerinde değerlendirmelerde bulundu.

SORUMLULUĞUMUZDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNE GETİRİYORUZ

İnceleme sırasında çalışmalara ilişkin açıklama da yapan Başkan Taban, “Fatih Mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere buradayız. Şehrimiz hızla büyüyor. Alanyurt bölgesi de başlı başına 65-70 bin nüfusu toplayan bir bölge. Bu bölgede her noktada yeni yeni binalar yükseliyor. Yapılan binalarla beraber vatandaşlarımızın burada yol, alt yapı, üst yapı, sosyal yaşam alanları gibi ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bunların biz kendi adımıza İnegöl Belediyesi sorumluluğunda olan kısmını yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

EKSİKLER TAMAMLANDIĞINDA SICAK ASFALT YAPILACAK

Bölgede inşaat çalışmalarıyla birlikte ham yollar açıldığını, yaşamın başlamasıyla da sathi kaplamaların yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Bölgelerde ilk önce ham yollar vardı, buraları açmıştık. Şimdi de bu yolları kısım kısım doldurarak sathi kaplamasını yapıyoruz. Bölgedeki diğer eksikler ve alt yapılar tamamlandığında da inşallah bunları sıcak asfalt kaplamasıyla nihayete erdirmiş olacağız.”

810 METRELİK YOL KAPLAMASI YAPILIYOR

“Bugün bölgede 3 sokak ve bir caddede çalışma yapılıyor. Aziz Sokak, Selamet Sokak, Yakamoz Sokak ve 4. Murat Caddesi’nin 130 metrelik bölümünde sathi kaplama yapılıyor. Toplamda 810 metrelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın maliyeti 2 milyon TL. bunlar hep vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ve konforlu şekilde ulaşmaları için yapılıyor. Ben çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Caddeler aslında Büyükşehir sorumluluğunda ancak bölgede çalışma yaparken biz cadde kısmını atlamayalım istedik.” ifadelerini kullandı.