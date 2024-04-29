Yalova Belediyesi, Vatan Caddesi üzerinde başlattığı kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bin 800 metre uzunluğundaki yoldaki çalışmaların yüzde 90’ını tamamladı.

Vatan Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda yoğun bir altyapı çalışmalarına girişen Yalova Belediyesi, isale, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyip asfalt çalışmasını da tamamlamıştı. Bu çalışmaların ardından kaldırım taşlarını yenilemeye başlayan ekipler, şu ana kadar işin yüzde 90’lık kısmını tamamladı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren yetkililer, “Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında tretuvar yenileme işi ihalesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Vatan Caddesi’ndeki toplam 8 bin 400 metrekare alanda ekiplerimiz, şu ana kadar çalışmaların yüzde 90’ını tamamladı. Önümüzdeki haftaya kadar çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.