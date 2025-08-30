Osmangazi Belediyesi’nin yaz spor okulları kapsamında düzenlediği yüzme kursları büyük ilgi gördü. Sertifikalarını Başkan Erkan Aydın’ın elinden alan minikler, büyük mutluluk yaşadı.

Osmangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları yüzme kursları, bu yıl da büyük ilgi gördü. Fatih-Çiftehavuzlar, Yeni Karaman Yarı Olimpik, Demirtaş ve Soğanlı yüzme havuzları ile Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen kurslara, 5-14 yaş aralığında 8 bin 24 çocuk katıldı. Beş dönem halinde düzenlenen kurslarda minikler, profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi aldı.

Çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmeleri için hazırlanan kursların sonunda Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sertifika töreni düzenlendi. Törene; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan katıldı.

Törende konuşan Başkan Aydın, şunları söyledi: "Yaklaşık üç aylık yaz dönemi boyunca 8 bin 24 çocuğumuz Osmangazi’nin havuzlarında yüzmeye başladı, daha önce başlamış olanlar ise yüzme becerilerini geliştirdi. Çocuklarımız yazı spor yaparak, hem beden sağlıkları hem de kişisel gelişimleri açısından verimli geçirdi. Bu katılım çok önemli bir rakam. Çünkü hayata daha sağlam adım atabilmenin ve başarılı olabilmenin en önemli şartlarından biri spordur."

Başkan Aydın, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Biz de bu anlayışla, hem geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek hem de ailelerin evlatlarıyla gurur duymasını sağlamak için bu kursları düzenliyoruz. Sadece yüzmede değil; basketbol, hentbol gibi farklı branşlarda da çocuklarımızın sporla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi’mize ve Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan minik yüzücüler, sertifikalarını Başkan Erkan Aydın’ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.