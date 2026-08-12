Osmangazi Belediyesi, ihtimal afetlere karşı ilçenin müdahale faaliyetlerini güçlendirmek ve afet anında hızlı koordinasyon sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mobil Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde kullanılan teknolojik altyapıyı ve afet anında yürütülecek koordinasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Aydın, ihtimal bir afet durumunda drone aracılığıyla havadan alınan görüntülerin merkezin ana ekranına anlık olarak aktarılmasını sağlayan sistemi yerinde gözlemledi. Afet anında iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla uydu üzerinden sağlanan iletişim sistemini de bizzat arama yaparak test eden Başkan Aydın, Mobil Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Merkezi'nin sahip olduğu diğer teknik sistemler hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

40 mahalleye afet konteyneri

Başkan Aydın, Merinos Parkı'nda bulunan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu'nu da ziyaret etti. Osmangazi'nin farklı mahallelerine yerleştirilen afet konteynerlerinin içerisinde bulunan ekipmanları inceleyen Başkan Aydın, konteynerlerin afetin ilk anlarında mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlarına ve acil müdahale çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde hazırlandığını belirtti. Osmangazi'nin pek çok mahallesinde yer alan afet konteynerlerinin birkaç ay içerisinde 40 mahalleye ulaşacağını ifade eden Başkan Aydın, konteynerlerde güneş enerjisi sistemi, telefon ve batarya şarj üniteleri, sıcak su sistemi, elektrikli testere, demir kesici, hijyen malzemeleri ve polar gibi çok sayıda ekipmanın bulunduğunu söyledi. Bu noktada her şeyin düşünüldüğünün altını çizen Başkan Aydın, konteynerlerin anahtarlarının ise muhtarlık, belediye hizmet birimleri ve mahallelerde eğitimleri gerçekleştirilen afet gönüllülerinde bulunacağını da sözlerine ekledi.

'Tüm Osmangazi'mizde iletişimi kesintisiz hale getireceğiz'

Afet hazırlıklarında ilk 72 saatin kritik değer taşıdığına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mobil Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Merkezi'nin önemini özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarda gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Mobil Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Merkezi'nin önemini geçen seneki yangınlarda çok fazla hissettik. Aynı anda hem Harmancık'ta hem Gürsu'da çıkan yangınlarda bu cihazdan bir tane olması, sadece bir yangının arka tarafını drone ile görüntüleme imkanı sağladı. Biz de aracımızın teknik detaylarını ve ihtiyaçlarını çözdük. Uydu üzerinden internet iletişimini, yani afet anında internet ve telekom hatları kesilse dahi iletişimin kesilmeyeceği sistemlerin altyapısını hazırladık. İnşallah bunu tüm Osmangazi'de kesintisiz hale getireceğiz. Bununla ilgili yasal altyapı yazışmaları ve sonuç alma işlemleri devam ediyor.'

'Osmangazi'yi afete hazır ve dirençli hale getireceğiz'

Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki yasal izinlerin tamamlandığını belirten Başkan Aydın, Osmangazi'yi afetlere daha hazırlıklı hale getireceklerine işaret ederek 'Çukurca'da yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı, afette anında Bursa'mızda en az can kaybı ve hızla acil arama-kurtarma faaliyetlerine hizmet edecek şekilde koordine ediyoruz. Başta başkan yardımcımıza, müdürlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bursa'nın bir deprem kenti olduğunu bilerek, afetlerde önceden hazırlık yapmanın ne kadar önemli olduğunu bizzat 6 Şubat depremlerinde yaşamış, şahit olmuş birisi olarak bu konuya çok önem veriyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde 136 mahallemizde kesintisiz internetiyle, uydu iletişimiyle, Afet Koordinasyon Merkezi ile Osmangazi'yi afete hazır ve daha dirençli hale getireceğiz.' açıklamalarında bulundu.