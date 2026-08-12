Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri', ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlara keyifli yaz akşamları yaşatıyor. Çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayan etkinlikler, her yaştan Osmangaziliyi aynı ortamda buluşturuyor. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin yeni durağı Mollafenari Mahallesi oldu. Etkinlik alanı, gösterim öncesinde aileleriyle birlikte gelen çocukların oluşturduğu hareketlilikle renklendi. Çocuklar, film saatinin yaklaşmasını heyecanla beklerken aileler de yaz akşamının keyfini çocuklarıyla birlikte çıkarma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocukların büyük bir merak ve heyecanla beklediği 'Maşa ile Koca Ayıcıklar' filmi beyaz perdeye yansıtıldı. Sevilen karakterlerin eğlenceli maceralarını açık havada izleyen çocuklar, film boyunca kahkahaları ve neşeleriyle etkinlik alanını doldurdu. Aileleriyle birlikte filmi takip eden minikler, sevdiği karakterlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Film gösterimi öncesinde ve sırasında vatandaşlara patlamış mısır ikramında da bulunuldu.

Çok güzel bir etkinliğin olduğunu belirten Mollafenari Muhtarı Orhan Çile ve İvazpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrık, çok güzel bir etkinlik olduğunu ve yoğun bir katılımın bulunduğunu belirterek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. Mollafenari Mahallesi sakini çocuklar da, filmden çok keyif aldıklarını ve güzel bir yaz akşamında eğlence dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri', önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde vatandaşları açık hava sinemasıyla buluşturmaya devam edecek.