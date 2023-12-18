Türk Edebiyatı’na hem şiir hem düzyazı türünde birbirinden değerli eserler kazandıran modern Türk Edebiyatı’nın kendine özgü şair ve yazarlarından Ahmet Haşim’in hayatı ve eserleri, vefatının 90’ıncı yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği programla anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren dünyanın ilk hayvan hastanesi olma özelliği taşıyan Gurabahane-i Laklakan’ın ismini gazete yazılarını topladığı eserine veren şair ve yazar Ahmet Haşim’in ölümünün 90’ıncı yıl dönümünde hayatı ve eserleri Seyyid Usul Kültür Merkezi Bursa Şairleri Kütüphanesi’ndeUludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Seher Özkök tarafından konferansta anlatıldı. Düzenlenen konferansa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Prof. Dr. Mustafa Kara ve şiir severler katıldı.

Ahmet Haşim’i konuşmak için bira araya geldiklerini ifade eden Dr. Seher Özkök, “Ahmet Haşim’de geleneğin dağılması ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan modernist duruşun niteliklerini ele aldık. Ahmet Haşim genel itibariyle Cumhuriyet dönemi şiiri içinde yer alması söz konusu ama ilk şiiri olan Hayali Aşkım’ı 1901 yılında yayınlıyor. Türk Edebiyatı’na hem şiir hem düzyazı türünde birbirinden değerli eserler kazandıran Ahmet Haşim’i ölümünün 90’ıncı yılında rahmet minnetle yâd ediyoruz” dedi.