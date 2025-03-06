Hamilelik döneminden başlayarak doğum sonrasındaki süreçte de anneye destek olmayı kapsayan proje ile dezavantajlı şartlarda hayatını sürdüren hamile veya yeni doğum yapmış ailelerin kendini güvende hissetmesi için her türlü destek sağlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, çocuk sahibi olma heyecanı yaşayan anne ile anne adaylarına yönelik düzenlenen ve gebeliğin yedinci ayından, bebek doğup 1 yaşına gelene kadar gerçekleştirilen ev ziyaretleri ile anne ve bebeğin sağlığının desteklendiği "Evde Erken Çocukluk Osmangazi95" projesine dahil oldu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Osmangazi Belediyesi, proje kapsamında dezavantajlı şartlarda hayatını sürdüren hamile veya bebeği yeni doğmuş annelere yönelik destek modelleri tasarlıyor ve bu hizmetlerin sunulmasında eğitim, saha ve süpervizyon desteği sağlıyor. Proje ile yoksulluğa bağlı risklerle yaşayan annelerin ruh sağlığını ve ebeveynlik becerileri güçlendirilerek, hem bakım verenin hem de bebeğin gelişimi destekleniyor. Ayrıca sağlıklı beslenme bilgilendirmesi, anne bebek ilişkisi ve sağlıklı bebek gelişimi, anne bebek gelişimi seminerleri ve anneye destek programı düzenleniyor.

"Doğum anında ve doğum sonrası yaşanan sıkıntıların engellenmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Evde Erken Çocukluk Osmangazi95 projesi kapsamında ekiplerin sağlıklı beslenme, anne-bebek ilişkisi, bebek gelişimi gibi konularda iletişim halinde olduğu 8 aylık hamile Kadife Koçu’yu ziyarette bulundu. Anne ve bebeklerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Aydın, "Bir Avrupa Birliği projesi olan bu proje kapsamında Alemdar Mahallemizde yaşayan Koçu ailesini ziyaret ettik. Ekibimiz, çocuk eğitimi, gelişimi ve doğumun ardından doğru olanların yapılması için aileye destek oluyor. Biz desteğimizi göstermek için buradayız. Destek olduğumuz aile sayısını arttırarak, doğum anında ve doğum sonrası yaşanan bir takım sıkıntıların engellenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.