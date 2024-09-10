Osmangazi Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla Strateji Oyunları Akademisi’ni hayata geçirdi. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören akademi, çocuklarının boş vakitlerini faydalı aktiviteler ile değerlendirmesini isteyen velilerin de gözdesi oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak adına kurulan Strateji Oyunları Akademisi’nde çalışmalar başladı. Salı ve Perşembe günleri öğleden önce ve öğleden sonra gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklara stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme becerileri kazandırmaya yönelik olan çeşitli kutu oyunları oynatılıyor. Düşünen, sorgulayan bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı Strateji Oyunları Akademisi’ne 8-12 yaş arasındaki çocuklar, ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Her dönemi bir ay süren akademiye katılan çocuklar, hem sosyalleşiyor, hem de kendilerini geliştiriyor.

Strateji Oyunları Akademisi’nde görev yapan akıl, zeka ve strateji oyunları eğitmeni Rümeysa Kasongo, “Atölyeye katılan çocuklara, dikkat, konsantrasyon, mantık yönetme, uzamsal zeka ve problem çözmeye yönelik olan kutu oyunlar oynatıyoruz. Yaklaşık 50 tane oyunumuz var. Atölyeye katılan çocukların derlerinde daha başarılı olduğunu görüyoruz. Velilerden bu yönde geri dönüşler alıyoruz” dedi.