Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Hazan Mevsimi" konseriyle müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki topluluk, solo ve koro performanslarıyla Türk Sanat Müziği’nin klasik eserlerinden oluşan bir repertuar sundu. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin ilgi gösterdiği konser, sanatseverlerin tek sesle eşlik etmesiyle yaklaşık 1 saat sürdü.

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun performansı, dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve sanatçılar ayakta alkışlandı. Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Şef Rüştü Şentürk’e çiçek takdim etti.



