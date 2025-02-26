

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Planlı ve modern bir şehir inşa etmek için çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi’nde tek katlı bir evin üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen iki katı, inşaat aşamasındayken yıktı.

Yasal işlemleri tamamlanan ve hakkında yıkım kararı alınan kaçak işyerini yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, balyoz ve iş makinesi kullanarak binanın yıkımını gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.